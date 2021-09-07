27歲南韓女團AOA前成員珉娥近來爭議不斷，先是爆料遭隊長智珉霸凌，還五度輕生，又被揭發是介入他人感情的小三，7月還試圖在家輕生，日前她終於重新回到IG上，大方公開新男友，卻再度引發爭議，遭抓包她在室內抽菸，珉娥不甘示弱的回應也讓網友怒火更盛。

珉娥6日和友人開心慶生，儘管先前發生一連串風波，但她的心情看似不受影響，還上傳了多張慶生狂歡照，卻有眼尖網友發現，她手裡拿著一支菸，對此，有人直接留言問道「房間內不是禁止抽菸嗎」，珉娥也大方回應，「不是，我們預約了可以抽菸的房間」，還接著強調「如果不行的話，我就付罰金」。

珉娥在室內抽菸遭抓包。（圖／翻攝自珉娥IG）

然而很快有網友從珉娥的房間背景找出他們的入住飯店，全館都禁菸，當場打臉她的說法，珉娥再度遭到網友砲轟，儘管她很快就將照片刪除，仍舊無法平息網友的怒火，只能暫時將帳號轉為不公開，若她在室內抽菸屬實，很可能遭罰10萬罰金。

事實上，珉娥先前才上節目《點點tv》，提到過去引發的爭議，包括前隊長智珉對她的霸凌，「第一次當練習生完全不知道該怎麼應對這樣的事情，他們怒罵我還我還對我施暴」，還提到自己很想念雪莉，「她是我在首爾唯一可以吐苦水的朋友，我在首爾很孤獨，有她在一切都好多了。」

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