立委洪孟楷近日召集公路總局、新北市交通局、警察局等單位會勘。洪孟楷表示，道路安全為第一優先，已要求專家學者提出機車行車安全精進方案。（戴上容攝）

關渡大橋上週發生死亡車禍，一對夫妻騎車撞上實體分隔護欄倒地，慘遭後方小客車追撞，妻子送醫不治，丈夫右手骨折，事件被民眾po網，實體分隔護欄存廢再掀爭議，立法委員洪孟楷邀集各單位會勘，公路總局表示，將加裝警示燈等設備提醒用路人，並將於一個月內召開專家道安會議，研議護欄的存廢。

關渡大橋車流量大，過去常傳車輛爭搶車道造成車禍，公路總局於今年5月在大橋的淡水、八里兩端裝設實體分隔護欄，然而剛裝完2天，就發生7起擦撞護欄車禍，造成2人受傷、5車車損，公路總局於裝設的第3日，緊急拆除一半護欄。

3日晚間7時許，68歲蘇男騎車載著63歲王姓妻子返回淡水住處途中，行駛到關渡橋淡水端時，蘇男跨越雙白線車道，不慎撞上實體分隔護欄，夫妻倆摔車倒地，遭後方小客車輾壓，王女送醫後不治，蘇男右手骨折，詳細事發經過仍待釐清；有民眾將事件PO文在臉書社團，實體分隔護欄又引發熱議。

據新北市警方統計，關渡大橋去年5月至8月底，橋上發生106件車禍；今年5月設護欄後至8月底，大橋兩端引道護欄發生88件車禍，車禍總數比去年同期減少18件，降幅近2成。

然而，新北市議員鄭宇恩表示，事故件數降低確切原因，是因為疫情期間車流量減少，還是因架設實體分隔減少交織，還未可知，另從交通警察大隊提供正式成案的數據可以發現，關渡橋致人死傷部分並無明顯減少跡象。

立委洪孟楷近日召集公路總局、新北市交通局、警察局等單位會勘。洪孟楷表示，道路安全為第一優先，已要求專家學者提出機車行車安全精進方案。

公路總局會勘後總結4項結論，將於分隔防撞桿上加裝反光條及警示燈，提前讓用路人注意；增加橋上道路照明設備，讓出入口視線清楚；相關告示牌增設提示燈，以利提醒用路人相關路況，將於一個月內召集道安顧問專家提出方案，研議護欄存廢。