經常聽到長輩叨唸洗完頭髮或是出汗要趕快擦乾，否則體內容易產生濕氣，甚至水喝太多也是導致濕氣重的元凶，但真的是如此嗎？事實上，攝取的水分需要經過脾胃的運作，才能被人體真正利用，如果脾胃功能弱的人，吃進去的食物和飲水不能被充分吸收，沉積在體內就容易成為「濕氣」，並且進一步損傷脾胃的運作，形成惡性循環，所以想要祛除濕氣，強健脾胃才是關鍵！

濕氣的產生，取決於每個人的脾胃功能，越是濕氣重的人，除了應該適量的多喝水，也要多攝取富含膳食纖維的食物，藉此加強脾胃功能，排出體內濕氣。《搜狐網》健康專欄就點出以下5大行為，恐導致體內濕氣加重：

1、口味過重

脾胃功能的好壞，關係到水分和營養物質的代謝，強健脾胃的最好方式就是均衡飲食，經常攝取太油膩、太鹹、太甜的食物，容易造成腸胃悶脹，不利保護脾胃，導致濕氣的沉積。

2、常吃生冷食物

中醫認為，生冷食物會讓脾胃功能停滯，沒有充分消化的營養物質一旦在體內沉積，就容易形成濕氣，因此不宜過度食用生冷食物。

3、飲酒過量

中醫而言，「酒助濕邪」是加重體內「濕毒」的關鍵，因此要少碰，更不能酗酒。

4、久坐不動

久坐會導致供氧減少，使得脾胃功能停滯，出現疲乏、失眠、記憶力下降，甚至引發肌肉痠痛、脖子僵硬、頭痛、頭暈等濕氣重的表現。適當運動可促進人體器官運作，加速排濕。

5、睡眠不足

以中醫角度來看，睡眠不足就是脾虛有濕的症狀，建議每晚11點前入睡，不妨增加一些運動，提高睡眠品質。