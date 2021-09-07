台東縣長濱國中「海子樂團」傳唱阿美族古調及歌謠，活出自信心。（莊哲權攝）

台東縣長濱國中「海子樂團」傳唱阿美族古調及母語流行樂曲，成軍不到兩年 ，已經在不少活動或比賽場合中，展現出舞台魅力，校長張新發說，偏鄉學生在學業成績部分失落感很重，「海子」們透過母語歌謠傳唱，不僅活出自信心，也找到自己的舞台。

舞台上，來自台東最北端、長濱國中的「海子」們，用年輕的嗓音吟唱出阿美族古調，搭配肢體輕快的律動，雖然只有5位成員，如海洋般遼闊的「原」音重現，擄獲不少人心，海子們也都展露出春風少年自信的笑容。

指導老師張家璇表示，該校於2018年7月成立「長鼓原舞」社團，2020年7月又從社團中獨立出「海子樂團」，以學習阿美族歌謠及古調為主，傳承阿美族文化，阿美族以海為生，就是海洋的小孩，所以取名為「海子」。

張家璇說，從教育的角度來看，等待孩子的長大需要耐心與陪伴，這一路走來，看到海子們的成長，已經從原本的青澀稚嫩，一步步往成熟的樂團前進，呈現出面對人群的舞台魅力，海子們的努力值得肯定。

長濱國中「海子樂團」成軍近兩年，已參加過東管處的月光海音樂會、台東縣政府的「風起原舞」選拔、生活美學館「初聲之犢-花東青少年音樂展演」、鐵花村音樂聚落焚風音樂比賽等大型活動。

校長張新發指出，偏鄉的孩子在學業的成就上，失落感很重，如果不給他們舞台，恐怕連上學的勇氣都沒有，孩子們在參與社團的過程中有展現的機會，讓他們活出自己，所以好幾年來，該校學生幾乎是零中輟。