疫情拉警報，台股今(7日)開高走低，台積電、聯電等電子權值股漲多回檔，航運股跌深反彈，除權息的萬海甚至攻上漲停，指數終場收在17428.87點，下跌66.43點，外資連續3個交易日買超，今再買超61.50億元，買超第1名個股即是貨櫃三雄中的長榮，共買超2萬1392張，而陽明、萬海也在外資買超前10名中。

統計三大法人買賣超情形，和6日一樣呈現外資及陸資買超，投信、自營商等內資賣超對作情形，其中，外資及陸資買超61.50億元，已是連續3個交易日買超台股，自營商賣超21.57億元，投信賣超15.59億元，合計買超24.34億元。

外資買超前10名個股依序為長榮、國泰智能電動車、開發金、旺宏、中石化、仁寶、英業達、陽明、萬海、強茂，其中3檔航運股今日表現都相當強勢，外資也已連續第2天買超，持續買超的還有國泰智能電動車、旺宏、英業達、強茂。

外資賣超前10名的則是群創、中鋼、聯電、台新金、台企銀、彩晶、矽統、友達、鴻海、元大金，其中，群創、中鋼、友達、彩晶等都是外資6日買超的個股。