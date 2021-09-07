洛克希德馬丁(Lockheed Martin)與航太總署NASA合作研發的X-59 靜音超音速技術驗證機 (QueSST)，可能已接近組裝完成，NASA最近發表X-59的縮時影片，飛機已經大致成型，接下來就是地面測試與首飛了。

科學時報(Science Times)報導，雖然軍用戰鬥機都能飛到超音速，甚至達到2倍音速，但是民航客機卻只在0.8馬赫的速度巡航，雖然幾十年前，英法合作的協和式(Concorde)以2倍音速穿梭大西洋，但是它的噪音太強，不符合標準，導致它的航班無法拓展，也就造成票價居高不下也不實用。2000年7月25日的災難事故後，更令人感到不安，於是協和式在2003年退役走入歷史。

X-59的細長機鼻準備組裝。(圖/洛馬公司)

如今，許多航太研發團隊試著讓超音速客機捲土重來，這一次它必須表現的足夠安靜與省油，以符合多數國家的環保標準。洛馬與NASA的X-59，就是收集靜音技術的實驗機。

X-59全長29.2公尺。寛度9公尺，單引擎、單人座，極速1.4 馬赫(1488 公里/小時)，飛行高度為16764公尺。它最大的外型特徵就是機首非常尖銳，從機鼻尖端到座艙的距離，幾乎佔到全機長度的一半，之所以如此設計，是為了最大程度降低阻力，以減少噪音。

Time-lapse of X-59 Quiet SuperSonic Technology aircraft (May 2019 - June 2021)

據洛馬的說法，X-59的減噪設計，使它在起飛時產生的振動，比協和式小了5~8倍，產生的噪音僅有60~70分貝，與馬路的汽車聲差不多。

假如他們的設計成功，就可以依據該技術設計新式超音速客機，它的速度將是現役客機的2倍，也就是說，未來的航班飛行時將是現在的一半。