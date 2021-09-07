工業電腦大廠研華(2395)公布2021年8月自結合併營收達51.51億元，較7月48.64億元成長5.91％、較去年同期42.95億元成長達19.95％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收373.87億元，較去年同期339.89億元成長達10％，續創同期新高。

研華表示，8月各區域營收普遍成長，以台灣、中國、歐洲分別年增58％、52％及39％最突出，北美則恢復成長、年增6％。事業群以工業物聯網（IIoT）、嵌入式物聯網平台（EIoT）及綜合服務（AS+）分別年增38％、39％及44％最佳，應用電腦事業群（ACG）則年減1％。

而研華前8月各區域營收普遍成長，以中國及新興市場年增39％、48％最強勁，歐洲、台灣及南韓亦年增達雙位數，僅日本年減2％較弱。事業群以工業物聯網、綜合服務及服務物聯網（SIoT）分別年增34％、28％及24％最佳，僅應用電腦事業群（ACG）年減10％。

接單方面，研華表示狀況較先前趨緩，8月接單出貨比（B/B Ratio）仍達1.36，前8月亦維持1.6高檔。由於客戶透過下長單因應缺料，目前訂單能見度達明年上半年，重複下單狀況不多，加上8～10月訂單平均售價（ASP）上漲3～5％，預期毛利率可逐季改善。

研華先前法說時指出，在假設平均匯率28元狀況下，第三季合併營收估落於5.1～5.3億美元（約新台幣143～148億元），約季增0.6～4.2％、年增9.6～13.4％，毛利率落於36.5～38.5％，營益率回升至16～18％，零組件缺料對第三季營收仍有5～10％遞延影響。

研華董事長劉克振指出，今年營運成長受缺料影響較大，若無此狀況，則出貨及營運成長均可望爆衝。不過，今年業績仍是較好的一年，動能可望優於過去2年，整體狀況仍屬平穩，下半年沒意外的話會好一些，毛利率下降應是暫時狀況。