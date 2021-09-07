尖點(8021)8月合併營收為3.56億元，連兩個月創下單月歷史新高，尖點總經理林若萍表示，第3季有望比第2季好，公司也將持續擴充鑽針產能，預計明年上半年月產能將達2800萬支。

由於進入傳統旺季，且新產能提前到位，尖點8月合併營收攀升至3.56億元，月增5.4%，年增34.4%，連兩個月創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為24.07億元，較去年同期增加29.6%。

林若萍表示，第3季鑽針可望維持滿載，鑽孔因10%新產能已提前到位，且傳統旺季來臨，預估產能利用率可望從第2季的70%拉升到80%；以訂單需求狀況看起來，第3季預期將維持營運熱度，有機會比第2季好一點。

在產能規劃部份，尖點鑽針年初產能2300萬支，第2季透過併購增加200萬支銑刀產能，目前合併產能來到2500萬支，但仍不足以應對市場需求，尖點計劃於2022年上半年預計陸續再增加300萬支產能，屆時將達月產能2800萬支。