國內疫情維持2級警戒，移民署中區事務大隊苗栗縣服務站行動服務列車，自9月起恢復行駛，將陸續到竹南、苑裡、大湖及頭份等地，提供交通不便或是路途遙遠的新住民們辦理證件延期及各類居停留關法令諮詢服務。

針對近期越南傳出非洲豬瘟事件，中秋節屆臨，國內查獲多起走私月餅以及豬肉製品中含有非洲豬瘟病毒，苗栗縣服務站在行動服務列車駐點同時，持續加強宣導提醒新住民和移工朋友們，切勿攜帶肉製品入境，也不要購買產地來源不明的肉製品或其他產品。從國外攜帶或網購肉製品入國者，最高可罰1百萬元。

苗栗縣服務站長期利用辦理行動列車機會，透過收件、送證、居停留法令諮詢及提供新住民在台生活相關資訊，深入了解新住民的問題需求，提升服務品質及營造新住民友善環境，另外，更有到府關懷便民行動服務列車，藉由結合個案關懷，評估有居停留及相關衍生問題之家庭，依照他們的需求提供及時協助；更透過長期追蹤及不定期的到府訪視關懷，並協助新住民及移工朋友在台生活適應及問題解決。