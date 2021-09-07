倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開高震盪拉回，終場下跌66.43點，跌幅0.38％，收在17428.87點；櫃買指數亦同步下殺1.75點作收，跌幅0.82％，收在212.92點；三大法人進出方面，外資續買61.51億元，投信續賣15.59億元，自營商續賣21.58億元，惟外資法人於台指期續買715口多單，累計淨空單部位為15580口，心態呈現謹慎中性偏多。

Delta病毒來勢洶洶，新北市幼兒園發生群聚感染事件，造成台股7日劇烈震盪。不過，面板雙虎股價跌幅已深，短線將有跌深反彈機會可期，惟受致於產業前景不明、上檔壓力沉重下，預期若有反彈，也會遭遇沉重阻力。

此外，還包括晶宏、天鈺、敦泰、矽創、新唐、九齊、盛群、松翰、凌通、禾瑞亞、點序、茂達、類比科、致新、富鼎、尼克森、杰力、璟德等，都隨著營運不確定性增溫、成本壓力攀升下，股價短線若有反彈，逢高則應速速避開為宜。

不過，反觀台積電、聯電、欣興、景碩、南電、創意、智原、環球晶、中美晶、台勝科、合晶等，儘管股價7日震盪拉回，但在產業前景持續看好、內外資法人心態偏多，預期後市仍有續漲機會。

個股方面，本周納入投資組合的中華化，搶攻電子化學領域，雖股價7日續創逾十年來新高，短線不排除有所震盪，惟在內外資法人心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，股價7日受題材面激勵大漲的防疫概念股，應暫以跌深反彈視之；至於貨櫃三雄，股價已嚴重超跌，在產業前景持續看好下，短線上將有跌深反彈機會，後續若能迅速拉升至10日線、月線，就可望有一波強彈表現的空間。