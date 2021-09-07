摺疊手機熱潮正式登陸台灣，今（7日）三星全新的Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G，就提早正式讓預購消費者優先取機，為了配合防疫措施，除了採波段式預約交機更安心，也還民眾不用現場排隊等候更省時，更同步帶來了「潮流大使打造計畫」，為預購的幸運星粉以量身訂製的髮妝造型與專業棚拍，在拿到新機的第一時間就來棚拍大片高調秀新機。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，此次兩支三星第三代的摺疊手機，因著功能與耐用度皆大幅提升、降價有感而吸引消費者入手，像Galaxy Z Fold3最快在2小時內就預購滿額，電信通路也在3小時內預購一空，就連同步推出的「星機免費試用計畫」服務，預購期間兩梯次都早已火速額滿，期待年底前能順利達到20%至30%的高階市場滲透率的目標，加上下半年多檔電商、百貨優惠準備開跑，以及政府五倍券政策等，預計將攜手各通路合作，預計下半年台灣整體智慧型手機銷售可較上半年成長15%以上。

台灣三星在今（7日）的優先取機活動中，更帶來了「潮流大使打造計畫」，為預購的幸運星粉以量身訂製的髮妝造型與專業棚拍，在拿到新機的第一時間就來棚拍大片高調秀新機。（三星提供）

而在今日首批優先取貨的消費者周先生就一早到達門市取機，他分享到前一支手機為三星Galaxy Note20 Ultra，此次因為摺疊手機有感降價、外型時尚且支援S Pen，因此決定購入冷杉綠色的Galaxy Z Fold3的512GB版本；以整體來說，Galaxy Z Fold3與Z Flip3的銷售占比為3：7，Galaxy Z Fold3更因支援S Pen，而成功吸引Note用戶轉機，預購更供不應求；10日至10月31日期間於全通路購買Galaxy Z Fold3、Flip3 5G新機，即享一系列開賣購機優惠。