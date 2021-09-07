台中捷運第一座公共藝術品「尚水‧綠動未來」《Water of Life》，將落腳台中捷運綠線舊社站。（交通局提供／林欣儀台中傳真）

台中也有捷運公共藝術。以傳遞「永續」及「綠運輸」為主要概念，集結多位藝術家與建築師創意的「尚水‧綠動未來」《Water of Life》作品，將落腳台中捷運綠線舊社站。中捷指出，該創作「尚水」取名為「最美」的諧音，目前已完成設置計畫，徵選結果將提送文化局審議。

此公共藝術是由逢甲大學建築專業學院專任教授鄭月妹、雕塑家朝陽科技大學工業設計系副教授蕭明瑜及ZAMAMA藝術家陳煜權、建築師戴宏一共同創作，交通局長葉昭甫說，該作品以彎曲的弧狀為造型，看來像種子、葉子或庇護所，含有向上茁壯生長的意涵，盼藉以比喻綠運輸可持續蓬勃發展的生機。

此作品的造型是以飛躍的環繞光片，從不同角落展露出其延伸的無限符號，並在空間中律動與交錯，表達出生命沒有句點、在循環不息當中。而其不鏽鋼片的燈光設置更帶給觀者潔淨、智慧與力量的視覺感受，並透過水光波象徵風水學上流動的水，展現積極能量。

葉昭甫指出，「尚水‧綠動未來」的創作，也是涵蓋有在地水圳大甲溪支流的的文化特色，將其融入作品創意中，透過生命之源的產生，達到與生活密切結合、流動不止與生生不息的涵義，更可向上灌溉開展的葉，讓生命得以永續。透過創作並希望闡述該處土地的灌溉歷史、先民墾拓的艱辛，以及以人為本的運輸理念。

交通局強調，此為台中捷運綠線第一個公共藝術作品，將落腳在舊社站，期許透過公共藝術的建置，能傳達出台中的文化意涵與歷史脈絡，並讓通勤旅客享受城市空間帶來的驚喜與樂趣。