古巴6日開始讓2歲以上兒童接種國產疫苗，成為全球第一個讓2歲幼童施打新冠疫苗的國家。

南美古國古巴新冠疫情嚴峻，為了加快讓學童重返校園上課，古巴昨（6）日開始讓2歲以上兒童接種國產疫苗，成為全球第一個讓2歲幼童施打新冠疫苗的國家。

綜合美國財經內幕（Business Insider）網站等外媒報導，為了讓學童盡快重返校園上課，在對未成年人進行臨床試驗後，古巴自3日起開始讓12歲以上青少年接種國產疫苗「阿布達拉」（Abdala）及「主權」（Soberana），中部的西恩菲哥斯省（Cienfuegos）也從昨日開始率先讓2歲至11歲幼童接種疫苗。

古巴國營生物製藥公司BioCubaFarma實驗室6月下旬公布「阿布達拉」疫苗的晚期臨床試驗結果，指出施打3劑後的保護效力達92.28%，7月初公布「主權」疫苗的保護效力達91.2%。

「阿布達拉」及「主權」疫苗與台灣的高端、美國的諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗同為重組蛋白疫苗，優點是不必在極低溫環境下保存，不過目前這2支古巴國產疫苗都尚未獲得世界衛生組織（WHO）認可。

自全球爆發新冠疫情以來，古巴多數學校已在2020年3月關閉，去年底短暫開放校園後，今年1月又再度關閉，改為在家上課。由於當地網路設施並不普及，學生在家主要透過電視上課，當局希望擴大讓兒通接種疫苗後，10月左右能陸續開放校園。

值得注意的是，據英國《衛報》（The Guardian）報導，去年古巴原本是新冠感染率最低的國家之一，全年僅1萬2225人確診，最近幾個月疫情暴衝，已經成為西半球感染率最高的國家之一。

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（7）日，古巴累計逾69萬人確診、5788人病歿，光是過去一個月，確診病例就暴增1/3，死亡人數增加2400人。

嚴峻的疫情讓古巴的免費醫療系統面臨沉重壓力，氧氣、醫療用品短缺，停屍間不堪負荷，醫護人員也痛批政府抗疫不力，醫院必須自己購買防護設備，官員則歸咎於美國的長期禁運，迫使他們無法從美國進口醫療設施。

首都哈瓦那的家庭醫師丹妮拉（Daniela）表示，抗生素、止痛藥都用完了，「基本藥品幾乎斷貨」。面對藥品缺貨，愈來愈多醫生開始為民眾開立草藥，