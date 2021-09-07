時序入秋，又到了赤腹鷹過境季節，台東「四格山」每年此時都會有許多鳥友上山賞鷹，但因正進行道路修繕工程全線封閉，工期預計到11月10日，等於整個賞鷹季都泡湯，讓不少鳥友悵然若失，水保局台東分局表示，已跟施工廠商協調，希望盡快趕在9月底前完工。

位於台東縣卑南鄉檳榔村頂岩灣的四格山，雖然海拔高度僅410公尺，但是地處台東平原的制高點，360度的視角毫無遮蔽，能清楚看見台東平原、卑南溪、利吉惡地、都蘭山和太平洋，是市郊登高望遠的絕佳去處，尤其每年入秋，成千上萬的赤腹鷹從上空過境，總是吸引不少死忠的鳥友一大清早就上山守候數鷹。

但是近日有鳥友上山，卻發現產業道路正進行改善工程，全線封閉。敗興而歸的鳥友表示，四格山交通便利，又是賞鷹熱點，每年都不曾缺席的群「鷹」會盛況，今年要失約了，感覺有些許失落，不過也有鳥友認為該產業道路非常狹窄，幾乎不能會車，期待完工後，明年有更安全的賞鷹道路。

此外，台東縣野鳥學會指出，原訂9月25、26兩天在四格山舉辦賞鷹活動，經探勘後認為工程範圍並不大，已盡量跟施工單位協調，兩天的活動會在安全的前提下，適度開放讓民眾上山賞鷹，如果還是不行，就改在知本樂山。

水保局台東分局表示，四格山道路改善工程，工程經費約300萬元，從8月2日起開工，考量用路人之安全，進行封閉道路及人車管制，原預訂於11月完工，已經跟施工廠商協調，盡量趕在9月底前完工，造成不便，請大家見諒。