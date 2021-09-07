今天是二十四節氣中的白露，傳統上認為這天過後天氣會逐漸轉涼，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享十二生肖9/7～9/22白露期間運勢，屬牛、蛇、羊、雞、狗的人事業運特別旺，努力就能做出亮眼的成績，進而獲得長官青睞，升職、加薪不是夢，一定要好好把握難得的好機會。

▍生肖鼠

屬鼠人近期活躍於社交場合，應酬多，難免增加腸胃負擔，要注意暴飲暴食帶來的身材走樣，不過能趁機認識一些新朋友，有助打開視野，帶來事業上的一波助力。財運方面，正財運佳，偏財方面則要小心。感情方面，缺乏自信的你，可以試著添購喜歡的新衣服，或是換個新髮型，有助提升自信，更有機會等到桃花來敲門。

▍生肖牛

屬牛人事業方面會出現很多機會，一定要好好表現，財運方面正財不錯，偏財一般，好好把握能掌握的事業運，若是想投資一定要分散風險。感情方面，單身者比較難找到對象，但是能找到互相激勵的夥伴，偶爾當個以友情為重的人也是不錯的。

▍生肖虎

屬虎人表現過頭，可能會遭人眼紅，挺過這波壓力，積極正面的對待每件事，能替事業開啟新局面，迎來升遷的機會。建議適度安排放鬆時間，效率會更好，也能維持友情跟愛情，這些情感後盾能在你疲倦時給予心靈上的鼓勵。財運方面需要謹慎，才能避開破財風險。

▍生肖兔

屬兔人近期不論是事業或是情感方面都起起伏伏，事業方面要比往常更細心對待工作，避免出錯，務必積極拓展人際關係，人脈在關鍵時刻將有很大的幫助；感情方面，單身者和曖昧對象只差臨門一腳，好好告白有機會正式交往。財運方面，不缺錢用，賺得多花得也多，不需因為花大錢覺得後悔。

▍生肖龍

屬龍人近期事業方面容易感到精疲力竭，不過只要開口求助，都能迎刃而解，上司、長輩都是你的貴人。財運方面，先易後難，尤其投資不要過於大膽，否則後面容易招致損失。感情上會遇到不錯的對象，但是要主動出擊才有可能打破僵局，勇於嘗試才有機會突破停滯的關係。

▍生肖蛇

屬蛇人近期特別容易受到感動，尤其單身者在感情方面容易產生錯覺，一定要理性面對感情，才不會白白付出，有伴的屬蛇人會覺得對方冷落你，如果能改變表達方式，對方反而會憐惜你，想辦法抽空陪伴你。事業方面，持續往好的方向發展，只要穩步向前，就能獲得好評，與大家相處融洽，凡事順心如意。近期要小心破財，不可替他人做擔保，就算是親朋好友的請託，過於有義氣會讓自己欲哭無淚。

▍生肖馬

屬馬人近期事業上開始會覺得力不從心，一些意想不到的阻礙竟是親近的人刻意為之，讓屬馬人感到徬徨，不過只要冷靜面對，會有貴人適時指引，所以不需過於擔心。感情方面的運勢起伏，對有伴者來說，狀況有點多，需要花點心思經營，單身者無牽掛也落得清靜，可以暫時把心力放在對付事業上的阻礙。財運佳，不過投資切記要守紀律。

▍生肖羊

屬羊人的事業運旺，將迎接發光發熱的階段，之前想做的，近期都能順利達成，尤其是中秋之後，將能做出亮眼的成果。財運一般，守成為要，不要過於對朋友兩肋插刀，量力而為，千萬別不傷本。感情方面，要學習給另一半空間，才能讓感情的甜蜜延續下去，單身屬羊人也不用灰心，充實自己，提升自信才是脫離單身的關鍵。

▍生肖猴

屬猴人近日總是感到力不從心，壓力很大，與其沉浸在負面情緒，不如放寬心，一切順勢而為，按部就班進行，自然水到渠成。感情方面，屬猴男吵架時不要因為愛面子而不認錯，冷戰容易消耗感情，知錯能改，讓對方感受到你對這段感情的重視，有助重燃雙方熱情。單身屬猴人可以展現風趣的一面，會有突破的機會。財運方面，投資房地產有助日後整體財運向上。

▍生肖雞

屬雞人近來心想事成，算是非常順遂。工作上表現佳，受到大家依賴，不過可能因此慣壞身邊的人，出包了就想找你救援，轉念放寬心，幫助別人也能增加自己的實力，同時又能鞏固同事間的關係，也算是一舉兩得。感情方面機會多，容易三心二意，單身者請鎖定單一目標追求，才不會一場空。財運方面，機會與挑戰並存，謹慎為宜。

▍生肖狗

屬狗人近期受到上司青睞，事業發展機會佳，有機會升官，不過與上司關係越好，與同事的間關係就越緊張，容易生是非，以退為進是最好的解決方法。財運方面，要小心各種破財的可能，要注意日常身體保養，外出財不露白，留心門戶安全。感情方面，單身者要多與人互動，聽取多方建議，勇於交流，你會從中理出經營感情的秘訣。

▍生肖豬

屬豬人近期工作雖忙，但內容都是熟悉的事務，所以並無難度，充滿幸福感，不過切勿掉以輕心，沒有刺激就沒有進步，及早規劃各種進修行程。感情缺乏桃花滋潤，加上驛馬星影響，奔波多，剛萌芽的感情也不易維繫，平常心看待比較不會得失心太重。財運方面，要避免重大投資，想要額外賺錢，就需要多走動，因為驛馬星會帶動財運滾動向上。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】