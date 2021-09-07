宜蘭縣政府今日（7日）起開放清潔隊回收車收集衛浴等陶瓷廢棄物，其中包含最令民眾頭疼的廢棄「馬桶」，可由清潔隊回收車交給宜蘭環保局，進入「底渣篩分處理廠」處理，成為有用的基礎材料，例如做為道路級配之用，達到廢瓷再利用的目標。

縣長林姿妙今天象徵性以榔頭輕擊廢棄馬桶，啟動全縣各鄉鎮市公所清潔隊協助縣民清運陶瓷廢棄物的服務，盼能善加使用篩分廠生產出來的優質粒料，賦予底渣新生命，一方面可以減少處理底渣的財政支出，一方面也達到減少碳排放量與資源再利用的永續目標。

宜蘭縣環保局表示，「底渣篩分處理廠」位於利澤焚化廠旁，年處理量至少為3萬3千公噸，前處理程序包括人工撿拾、4種粒徑篩分、循環式破碎、5段磁選篩選（回收鐵金屬）及渦電流篩選設備（回收非鐵金屬），未來回收的廢瓷也會加入處理行列，廠內並且設有貯存區熟化焚化再生粒料，確保高品質亦符合環境標準。

環保局表示，民眾切勿將衛浴陶瓷廢棄物丟入一般垃圾當中，如此一來既占用空間又浪費焚化能源，民眾如果有處理回收的需求時，請務必做好垃圾分類，應去除可燃物馬桶蓋以及其他廢棄物，再將陶瓷廢棄物清理乾淨後，連絡所屬鄉鎮市公所清潔隊，公所將於每月第一個週四集中載運至環保局處理，為宜蘭縣垃圾焚化品質以及資源再利用盡一份心力。