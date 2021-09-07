中鴻（2014）8月份營收達到53.41億元、月增2.7％、年增66.04％，今年累計營收達到347.71億元、年增46.24％。

禾伸堂8月營收月減3.65％
緯創軟體8月營收5.25億元 年增17.7％
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