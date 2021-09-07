中鴻 8月營收53.41億、年增66％ 18:342021/09/07 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻（2014）8月份營收達到53.41億元、月增2.7％、年增66.04％，今年累計營收達到347.71億元、年增46.24％。 禾伸堂8月營收月減3.65％ 緯創軟體8月營收5.25億元 年增17.7％ #中鴻 #月營收 #達到 #月增 #累計營收達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子通路》聯強8月營收年增19％、Q3攻千億元新高 17:242021/09/07 財經 《其他電子》閎康前8月營收年增8.96％ MA產能看升逾20％ 17:412021/09/07 財經 《通信網路》智邦8月營收今年高 400G出貨助升H2毛利率 10:022021/09/07 財經 《電腦設備》宜鼎8月營收年增月減 前8月成長35.37％ 11:272021/09/07 財經 《半導體》旺宏8月營收創次高 前8月登高 15:082021/09/07 財經 研華8月營收51.52億元 再創歷史新高 17:012021/09/07 財經 《光電股》玉晶光8月營收首破20億元 創新高 17:072021/09/07 財經 《半導體》景碩8月營收登峰 Q3旺季拚再創高 08:202021/09/07 財經 《半導體》華邦電8月營收次高 前8月新高 16:332021/09/07 財經 《半導體》矽格8月營收再登高 布建成長新動能 08:202021/09/07 財經 智邦8月營收寫歷史第四高 12:352021/09/07 財經 財經熱門新聞 比疫情威脅還大？專家揭拜登下一步 美科技股災難恐來臨 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 未來品牌指數排名第1是這家 蘋果第2 台積電躍升第6超越三星 - 財經 第三代半導體 有望成護國新神山 - 財經要聞 - 工商時報 像台積電砸百億美元做不來 科技巨頭搶自研晶片 專家曝關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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