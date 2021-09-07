最新民調顯示，民眾中央疫情指揮中心指揮官陳時中處理疫情滿意度，由49%回升至52%，不滿意度則為37%。國民黨桃園市議員黃敬平指出，民調的調查時間是在8月底9月初，那時還沒有現在又傳出疫情，且當時疫情逐漸趨緩，BNT疫苗也傳出捷報，同時他也認為，BNT施打順序問題造成蔡英文總統在年輕族群中的支持度流失，並揶揄陳時中可以選總統了。

黃敬平今(7日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，這個民調是在上個周末前完成的，但是在上週之前，還沒發生機師確診和新北幼稚園群聚感染等事件，現在大家又開始恐慌了。

黃敬平指出，台灣人很容易去寬恕、原諒別人，自己常聽一些政政治領域工作者說，台灣人很健忘，台灣人很快就會忘記你的無知和愚蠢，利用這樣漏洞和人心的良善。但是，疫情趨緩、BNT的進展有眉目，這是大家共同的努力，當時BNT就有如天降甘霖一般，8月底大家最想做的事情，就是想辦法去登記到BNT疫苗，這股熱情不亞於樂透槓龜好幾期後大家想集資去買。

黃敬平也發現，雖然BNT疫苗會陸續抵台，但現在疫苗還是不夠，於是政府就讓12-17歲的學生以及18-22歲的大學生可以優先施打和預約，但這反而又壓縮到2、30歲的上班族們，很多民調顯示，30-39歲族群對蔡英文的支持掉了不少，這要怪蔡英文還是陳時中？當然是兩個一起，現在陳時中的滿意度52%，不滿度37%，「哇，那可以選總統了」。

黃敬平更說，上個月底綠營放出消息，陳時中除了先前被媒體披露可能2022會到台北市參選之外，還能去新北市牽制新北市長侯友宜，甚至還可以到桃園參選，「其實民進黨每個禮拜都會做民調，不覺得那個時間差不多嗎」，他們覺得陳時中是活棋，可以擺在台北、新北、桃園，雖然這讓他們很開心，可是陳時中還是沒變，民進黨官員的冷漠、傲慢不會改變，只因為民調數字高高低低，講話就可以大聲了。同時，黃敬平也忍不住直言，雖然綠營現在看好陳時中，但隨著新一波疫情帶來的問題，民怨會逐漸累積，恐怕好景不長。