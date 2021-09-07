失智翁誤搭公車 妻子見他平安歸來喜極而泣。

患有失智症78歲蕭姓老翁日前獨自一人在新北是中和區民德路公車站等待返家拿物品的妻子，蕭翁卻獨自搭上公車前往北市，家人焦急通告中和警分局協尋，所幸公車司機發現蕭翁不知要前往何處，直接將他載往北市中正二分局報案，化解一場虛驚。

中和警分局國光派出所警員侯彥廷、黄奕修及張惟程獲報，蕭翁與76歲妻子外出，妻子因故返家拿取物品，讓蕭翁一人在中和區民德路166號公車站牌等待，但蕭翁卻獨自搭上公車離開。

蕭翁妻子拿完物品返回公車站時發現蕭翁已不在原地，緊急連絡媳婦，因蕭翁患有失智症恐有生命危險，便立即至派出所報警請求協尋。警方立即通知台北客運總公司客服人員聯繫該公車司機查看蕭翁有無在該輛公車內。

此時該部公車司機亦發現公車上有一名疑似失智的老翁，故立即開公車至中正二分局報案，並將此事通知客運公司，客運公司發現此事後隨即以電話方式通知警方，告訴家屬並表示目前老翁平安無事，且向警方及家屬告知會負責將老翁載回上車地點。

待公車進站後接下蕭翁，並與公車司機確認後，交由家屬過程中蕭妻喜極而泣向警方表示感謝。

中和警分局呼籲，家中如有年邁或失智長者，應注意其行蹤，千萬不要因為一時疏忽而發生憾事，亦可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，避免讓其單獨外出或獨留家中，如需外出時盡量陪伴外出，以免發生危險，有任何問題可以撥打報案專線110，警方將會立即協助處理。