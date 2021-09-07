有些人隨和好相處，但也有些人天生自帶疏離感，乍看之下難以親近，《搜狐網》運勢專欄就點名4大生肖是典型的外冷內熱，為人高冷的他們一旦熟稔，卻是最講義氣也最值得信任。

生肖蛇：

生肖屬蛇的人天生高冷，尤其在陌生人眼裡特別有距離感，但其實屬蛇的人只是低調內向，加上不擅長表現自己，所以經常被人誤解，只要跟他們相處久了，就會發現他們本性善良，對待身旁的人十分真誠。

生肖虎：

生肖屬虎的人相當有想法，無論做什麼事情都非常專注，以至於經常沉浸在自己的世界裡，不理會凡塵俗事，因此經常被人誤解性格冷漠，但其實他們在朋友面前相當健談，講話也十分風趣，

生肖雞：

生肖屬雞的人不僅形象好、氣質佳，工作表現也十分出色，難免會有一些高傲，但在熟悉的人面前，屬雞的人就會放下一切防備，像個孩子一樣，是典型的外冷內熱者。

生肖龍：

生肖屬龍的人從小就特別有自信，也常給人一種高冷的感覺，不過一旦熟稔之後，他們的本性就會表露無遺，不僅對朋友講義氣，也值得信任，是相當真誠的人。