防打疫苗出意外，疫苗險保單本月初以6天賣6萬張速度增加。保險局副局長張玉煇7日公布，截到9月6日為止，防疫保單投保量已突破1200萬張，保費收入達78.2億元。較8月底增加10萬張左右，其中6萬張是疫苗險保單，4萬張則是法定傳染病費用補償或住院醫療等保單。

隨著學生、年輕族群也要加入打疫苗行列，不少民眾可能擔心打疫苗出現負作用，需要住院等額外支出，即會投保疫苗險，用100~300多元不等的保費，買一年的安心與可能的費用補助。

據保險局統計，到9月6日為止，疫苗險保單投保已達304萬張，較8月底增加6萬張左右，比法定傳染病保單增加更快，保費收入累計已有8.86億元，平均一張保單都是500元有找；而到6日為止，疫苗險保單已有558件理賠案，理賠金額共2644萬元，平均一件約4~5萬元的理賠，應多是醫療保險金。

至於法定傳染病保單，即給付住院、染疫、隔離等相關補償費用的保單，到6日為止累計投保896萬件，但有近45％是年初台灣產物大賣的防疫神單，即有政府通知隔離即理賠5或10萬元，剩下法定傳染病保單則已快接近500萬張的量。

法定傳染病保單目前累計理賠近2.73萬件，理賠金額則約19.6億元。