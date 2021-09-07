不畏疫情，國銀持續向新南向國家拓點。金管會銀行局副局長童政彰7日指出，金管會同意玉山銀行向泰國主管機關申請設立曼谷代表人辦事處。這是2021年以來第三件被核准到新南國家申設據點的案件，近二年國銀申設據點集中在新南向國家，2020年有8個新申設案件，今年則有華銀申設印尼雅加達代表人辦事處、台中商銀越南胡志明代表人辦事處、玉山銀泰國曼谷代表人辦事處等三件。

童政彰指出，玉山銀行考量泰國為東協第二大經濟體，近年積極推動產業轉型政策，因此規劃設立曼谷代表人辦事處，以掌握台商於泰國投資的商機，並提供客戶當地商情諮詢服務。

童政彰指出，玉山商業銀行現已設有柬埔寨及大陸地區2家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等8家分行及河內1家代表人辦事處。

金管會統計，目前計有9家臺資銀行於泰國曼谷設立1家子行及8家代表人辦事處，目前國銀只有兆豐銀行在曼谷有子行，截至2021年六月底稅前純益為2.28億元（227840千元）。