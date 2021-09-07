以色列(Israel)因疫苗接種率高，先前曾是防疫前段班的成員；然而因為Delta變異株的傳播，導致疫情再起，幾乎把過往根基打掉重練。因疫情升溫，該國已確認追加施打第三劑疫苗。正是因為高疫苗接種率與第三劑施打計畫，衛生專家預測以色列在未來1到2個月內將迎來群體免疫(herd immunity)。為迎接疫情過後的經濟復甦，該國宣布將推出試驗計畫，開放符合條件的旅行團。不知道你是否有勇氣衝一波！？

《以色列時報》(The Time of Israel)報導，該國觀光部5日宣布，疫情雖未完全趨緩，但是19日起將開放部分國家的旅行團入境。這是根基於該國高疫苗接種率所致。衛生專家樂觀預測，以色列將在未來1到2個月之內達到群體免疫。

根據世界衛生組織(WHO)定義，群體免疫又稱人群免疫，是一種對傳染病的間接保護。當人群透過接種疫苗或者因為曾罹患該疾病而有免疫力，就會形成這一種保護。針對當前全球正在對抗的新冠肺炎(COVID-19)疫情，世衛也支持透過接種疫苗來實現群體免疫的願景，而非放任疾病在部分人群中蔓延，造成不必要的染病或死亡。

由於疫情有望因積極施打疫苗而獲得進一步控制，以色列觀光部計畫開放符合資格國家的旅行團入境。據了解，旅行團人數須在5~30人，條件是需完整接種疫苗(2劑)、入境前需取得陰性證明，並且在抵達後進行抗體檢測。這些符合條件的旅客在入境後不需要隔離。換言之，可以完整享受旅程，也不用因隔離所需，延長請假(旅程)時間。

目前以色列計畫開放的國家，是依該國的旅遊警示進行分類。該國按照各國疫情嚴重情況將各國列為黃色、橘色、紅色。名列「紅色警戒」的國屬於疫情嚴峻的高風險，還無法入境，包含土耳其、墨西哥、保加利亞、巴西四國。而黃色、橘色各是低風險、中風險國家。中風險國家共有201國在內，全球大多數國家屬於此類，而低風險國家共有10國，包含台灣、新加坡、紐西蘭、中國大陸以及香港等。

這並非以色列第一次計畫開放旅遊，報導引述該國觀光部發言人說法，當初5月就曾經試行，計畫開放2000名旅客入境，並沒有發現任何確診病例；不過以色列疫情在8月疫情升溫，因此計畫被迫中止。

以色列計畫在9月19日後開放中低風險國家旅客入境，或許與在20日即將迎來住棚節（Sukkot）有關。這是以色列三大節日之一；此外以色列的新年也在7日展開，都是吸引旅客或是有信仰者朝聖的關鍵日子。

在猶太新年之前，許多猶太教信徒神聖的宗教聖地西牆參加禱告會。（圖／路透）

能迎接旅客到來，與該國即將達成群體免疫有重要關聯。根據當地部分衛生部官員說法，如果未來能保持高疫苗施打率(主要是第三劑)、以及確診數也很高的話，接下來1到2個月就有機會達到群體免疫。報導指出在接種第三劑疫苗，人體保護力將達到96%；相比於只施打兩劑者，僅有42%的人可免於疾病。

除了成為首先施打第三劑的國家之一，以色列國家防疫顧問Salman Zarka日前表示，他認為新冠肺炎病毒未來會長期存在，因此以色列需要做好施打第四劑的準備。至於下一階段的計畫，他沒有公布確切時間，但表示是為了因應變種病毒，例如Delta變異株的準備。

目前以色列的疫情，根據世界即時數據統計網站worldometers統計，累績至今共有1117596例確診，7205人染疫病歿。在9月5日新增確診3962人，51人死亡。以色列人口約905萬，根據Our World in data網站統計，累積至9月5日已施打1415萬劑疫苗，其中完整接種2劑疫苗的比例達到62.7%，部分接種比例則是5.7%，也就是說劑次人口比達到68.44%。

看見以色列已在衝刺第三劑疫苗施打，再觀望台灣的疫苗覆蓋率，還有不少人癡癡等候第一劑，更令人不剩唏噓。如果你是台灣少數已率先完整兩劑疫苗完整接種幸運兒，將有望符合可入境以色列的資格。不曉得你是否有計畫選定以色列，作為許久沒出國後的旅遊第一站呢？