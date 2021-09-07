「璨樹」的強度有再增強，氣象局估未來可發展到中颱程度，到週末會接近台灣東南邊海域並對台灣造成影響。(氣象局提供)

上週才經歷完太平洋高壓壟罩的天氣，進入新的一週就接連生成2個颱風。中央氣象局簡任技正伍婉華指出，第14號颱風「璨樹」較上午預報路徑有稍往南方修正，週末就能來到台灣東南方海域，且強度也逐漸增強，預估未來能到發展到中颱等級。

氣象局指出，第13號颱風「康森」位於菲律賓中部群島內，未來將以西北西轉西北方向進入南海，之後朝海南島方向前進，對台灣影響較小；另外，原位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，並於今天上午8時發展為第14號颱風「璨樹」，伍婉華指出，目前璨樹颱風中心距離鵝鑾鼻東南東方約1640公里，未來將以西北西往西北的方向朝台灣東南方海面接近。

值得關注的是，「璨樹」的強度又有再增強，伍婉華估未來可發展到中颱程度，到週末會接近台灣東南邊海域，但影響情況如何，氣象局還須評估。至於2颱之間會不會發生藤原效應？伍婉華說，目前2颱相距約1400公里，這要端看兩邊颱風的強度是否相當，且距離是否會接近在1000公里左右；但最主要仍要看高壓的主導與發展，這些氣象局都會持續觀察。

伍婉華表示，週末前各地高溫炎熱，外出需補充水分，中南部山區活動建議攜帶雨具，易有午後雷陣雨發生。