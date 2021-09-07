天后孫燕姿今(9／7）正式入駐抖音，並宣布將在9月9日晚上八點直播舉行線上演唱會，是抖音夏日歌會系列的最終場，令喜愛她的廣大歌迷非常期待。而這個官宣也讓日前傳出孫燕姿在「限籍令」名單上的謠言不攻自破。

孫燕姿個性親民，作風自然率真，在最新公布的視頻中，工作人員提議拍她唱歌演戲的畫面，她卻說太普通了，不但主動公開自己化妝、發呆、彈琴、單手伏地挺身的珍貴畫面，還自曝把食物煮焦的慘狀，相當逗趣。

孫燕姿唱紅過〈天黑黑〉、〈遇見〉、〈我還念的〉等膾炙人口的經典歌曲，也是實力備受肯定的金曲歌后，受疫情影響全新巡演暫停，她近來大多待在新加坡的家中當賢妻良母，不料卻有傳聞指她是冷門歌手，她這次演唱會也幽默命名為「這個歌手不太冷」。

孫燕姿所屬的環球音樂表示，她最近除了陪家人，都忙著籌備這次的演出，為了「這個歌手不太冷」的主題，也特別準備了歌單。對於限籍令傳聞，環球音樂則表示，經紀公司之前有回應，「不實傳言。」