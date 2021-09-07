鼓山漁市場老舊不堪，將進行整體活化。立委趙天麟成功向中央爭取經費。（柯宗緯翻攝）

鼓山漁市場將進行整體活化，預估每年將帶來3億元觀光效益。（柯宗緯翻攝）

高雄首座現代化魚港鼓山魚港，為高雄遠洋漁業發祥地，後來因魚業重心從哈瑪星轉往前鎮魚港，鼓山魚市場就此沒落，目前淪為停車場用地。立委趙天麟攜手高市府推動「高雄市精品產售中心」活化，近日順利爭取中央補助，預期改造後農漁產品展售可帶來每年約3億元產值。

高市府擬於今年9月起辦理總經費6000萬元「高雄市鼓山區農漁村產業六級化空間活化轉型示範計畫」，透過立委趙天麟爭取補助，本月6日終獲農委會核定補助3000萬元，將由市府加速推動鼓山舊魚市改造活化。

趙天麟今年3月5日立法院總質詢起就持續向中央爭取，並向行政院長蘇貞昌當面提出補助計畫，獲蘇院長允諾全力支持。當月中旬趙天麟還邀集農委會漁業署、高市府及高雄市議員李喬如、簡煥宗等人召開協調會促成本案，歷經5個多月爭取，終於拍板定案。

趙天麟說明，該計畫總經費共6000萬元，包括農委會補助款與地方配合款各3000萬元，將於今年9月到10月規畫設計與發包，11月開始施作執行，預計明年4月完成拍賣場屋頂工程及建築結構安全工程等。「大高雄農漁精品展售中心」落成後可望成為本市農漁精品最棒的展銷舞台，提供農漁民更多元的銷售管道與據點。

高雄市鼓山舊魚市場位在第一港口畔，興建於1919年，建物結構及屋頂因海邊環境造成鏽蝕裂化，漁業文化及觀光優勢難以發揮。目前地主高雄漁會將該地出租給業者做停車場使用。

高市海洋局表示，未來將引入鼓山輪渡站疏運人潮，並透過招商注入商業觀光人潮，推估到訪人數約為每年300萬人次，預估每年將帶來3億元觀光效益，希望打造台版築地市場，更可望與駁二藝術特區及棧二庫串聯成為觀光廊道，成為旗鼓地區的觀光新亮點。