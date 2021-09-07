台北一名其貌不揚的男子阿強(化名)，盜用男模的照片到網路約炮， 一名20歲女子小如（化名）上鉤後，2人相約發生性關係，阿強擔心被小如識破不是照片中男神，嘿咻時關燈要求小如戴上眼罩，但小如激戰到一半好奇脫下眼罩偷看，崩潰驚覺阿強並非照片中的人，憤而報警處理，阿強一審被依強制性交罪，判刑3年2月，案經上訴，遭台北最高法院駁回，維持原判定讞，民事部分還需賠償小如40萬元。

據了解，2018年11月15日深夜，阿強用男模的照片，騙小如到他的住處發生性關係，阿強一見面就假稱自己有「特殊癖好」，要求小如先戴上放在門口的眼罩，再進入一片漆黑的屋內開戰。

2人激戰時，小如本來樂在其中，但阿強突然冒出一句話「我是不是有點胖？」，小如好奇撥開眼罩一看，崩潰驚喊：「你不是照片那個人？」，然後立即將阿強推開，但仍遭阿強強壓在床性侵得逞。

小如事後私訊照片上的帥男，告知他的照片被遭盜用在交友軟體約炮，同時報警處理。據「ETtoday新聞雲」報導，

台北地方法院審酌阿強盜用他人圖片約砲，過程中遭拒又硬上，導致小如罹患創傷後壓力症候群，因事證俱全，一審依強制性交罪判阿強有期徒刑3年2月。阿強上訴二審遭最高法院駁回，全案定讞，民事部分還要賠償小如40萬元，全案上訴高等法院審理中。

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