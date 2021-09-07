停車更方便 新北中和新福和街增設機車停車格 18:472021/09/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員陳錦錠、廟美里里長曾秀美日前邀集交通局會勘，最後在新福和街20號前增設20個機車停車格。（陳錦錠服務處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區新福和街周圍有中和知名廟宇廣濟宮、福和宮，為提供更方便的停車空間及改善違停亂象，新北市議員陳錦錠、廟美里里長曾秀美日前邀集交通局會勘，最後在新福和街20號前增設20個機車停車格，方便民眾使用停放機車，提升生活品質。 陳錦錠表示，廣濟宮、福和宮稱為中和大廟，信徒眾多，新福和街位於中和大廟旁，增設停車格不僅方便周圍民眾使用，同時也可以讓市容景觀變得更好，讓民眾、信徒有所依循，可以安心停放機車。 不只板橋幼兒園 中和某國小1學童疑感染 全校停課3天 LINE新版本上線 3大亮點搶先看 #中和 #福和 #增設 #民眾 #更方便 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《汽車股》和泰車今年銷售 拚新高目標不變 12:352021/09/07 財經 雙鐵可坐滿 遊覽車乘客上限8成 04:102021/09/07 生活新聞 中和某國小停課3天 市議員要求校園周圍擴大清消 16:512021/09/07 生活 北埔老街明年拆膏藥 恢復古樸街景 04:102021/09/07 地方新聞 竹縣五峰鄉南清公路易坍塌路段 3.9億執行截彎取直工程 13:362021/09/07 生活 省去舟車勞頓 金山在地考機車駕照 14:242021/09/07 寶島 中和某國小學童與阿嬤確診 新北：CT值逾30研判是舊案 16:352021/09/07 生活 瞄準與北京的戰鬥 美陸戰隊推動步兵訓練改革 10:512021/09/07 軍事 Google地圖驚見翹臀辣妹 地址曝光網友衝了 10:112021/09/07 生活 新北染疫幼童足跡曝光 8／28和確診機師都在苗栗 15:182021/09/07 生活 器材篇／挑好烤爐烤盤安心吃 04:102021/09/07 時尚消費 寶島熱門新聞 小愛化大愛 台南麻豆素食餐廳庇護工場開幕 - 寶島 車停地下室憑空消失？頭份警按圖索驥找到愛車 - 寶島 衛浴、馬桶陶瓷廢棄物 宜蘭縣回收再利用 - 寶島 南投雞舍變招待所 白絲羽烏骨雞零距離上桌 - 寶島 想吃蛋黃酥不用搶 青商特友會中區會豪捐家扶520盒 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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