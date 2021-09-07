新北市中和區新福和街周圍有中和知名廟宇廣濟宮、福和宮，為提供更方便的停車空間及改善違停亂象，新北市議員陳錦錠、廟美里里長曾秀美日前邀集交通局會勘，最後在新福和街20號前增設20個機車停車格，方便民眾使用停放機車，提升生活品質。

陳錦錠表示，廣濟宮、福和宮稱為中和大廟，信徒眾多，新福和街位於中和大廟旁，增設停車格不僅方便周圍民眾使用，同時也可以讓市容景觀變得更好，讓民眾、信徒有所依循，可以安心停放機車。