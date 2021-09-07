三緯企業公司7日捐贈2輛復康巴士，由南投縣長林明溱（右四）代表受贈。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

三緯企業公司董事長陳國昇夫婦，7日捐贈2輛復康巴士給南投縣；縣長林明溱回贈感謝狀，肯定善心義舉，也特別感謝居中牽線的南林尼僧苑如慧法師及見寧法師，立法委員許淑華、馬文君，嘉惠行動不便的弱勢朋友。

林明溱表示，南投縣身心障礙者有3萬3600多人，交通接送需求量很高，常因車輛不足，讓部分民眾無法預約到府接送，這2輛新車加入後，縣府將會妥善運用，克服排班困難並結合民間單位，提供身心障礙者便捷的接送服務。

來自台中市的陳國昇夫婦，是魚池鄉南林尼僧苑的修法居士，陳國昇表示，每年公司都會捐贈獎助學金，幫助魚池鄉的弱勢兒童，並曾多次捐贈復康巴士給台中市政府；今年因緣際會，捐給南投縣2輛復康巴士，把資源投注在有需要的地方，希望能造福更多行動不便、身心障礙人士或獨居老人等弱勢民眾；他也承諾，明年若行有餘力，必定會再捐贈復康巴士給南投。

縣府社會及勞動處表示，目前縣內有20輛復康巴士，南投市配置4輛、草屯鎮及埔里鎮各配置3輛，其他鄉鎮各配置1輛。另外，縣府配合中央長照2.0計畫，開辦長照交通接送服務，委託民間27個社福團體營運，共有90輛車。

長照交通接送服務，原本主要協助長輩往返醫療院所就醫，為便利長輩往返社區長照機構，縣府於2020年11月起擴增「社區式服務交通接送」，長輩要到日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點及輔具中心均可利用，今年上半年，接送服務就達2萬7379車次。