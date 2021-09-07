在疫情衝擊下，百貨零售通路也面臨行銷變革，經濟部中小企業處推動「5G創新服務」攜手中友百貨共同推動「5G快適生活服務應用暨店家優選好物實境營銷推動計畫」，結合超過店內及一中商圈220家店家，除提供直播平台多元行銷，打造共營共榮生活圈。

中友百貨也在一樓打造5G直播屋，7日盛大開幕，經濟部中小企業處主任秘書謝戎峰代表出席，他強調，中友百貨透過「5G快適生活服務應用暨店家優選好物實境營銷推動計畫」以輔導中小型店家接軌5G服務應用，透過5G技術強化Live House直播品質、大型LED沉浸式體驗，推出全通路購物平台，結合周邊商圈店家提供多元行銷，打造共營共榮生態圈。

中友百貨總經理劉嘉誠表示：「5G通訊品質是未來趨勢，百貨零售業近幾年經過重大改變，市場新行銷模式不斷推陳出新，尤其網路、社群、體驗三大領域結合全通路經營已是目前行銷主軸。

本計畫於中友百貨1F廣場打造5G直播屋，結合直播、打卡、活動創造話題，而中友百貨也配合中友購物節每日安排精彩的直播節目吸引消費者眼球，並搭配中友APP提供24小時線上百貨，突破時間、地域限制服務顧客，滿足顧客新消費模式之需求。