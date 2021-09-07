據《TVBS》6日公布蔡政府最新民調顯示，對於蔡英文總統連任一年多來的表現，有37%民眾表示滿意，42%不滿意；較6月調查時減少1個百分點。對此，名嘴謝寒冰表示，蔡英文日前發文藉蹭東奧，來淡化負面觀感，但他覺得蔡英文這招恐怕將會失靈。此外，他還表示，民調下滑顯見民眾對蔡英文的失望感逐漸在上升，現在疫情又可能再度爆發，他大膽預測，若蔡政府還是只想靠台灣人自律來守疫情，那蔡英文民調將很可能跌至30%以下。

謝寒冰7日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及蔡英文民調，他表示，台灣人的記憶力真的蠻差的，蔡英文藉蹭東奧，來淡化負面觀感，非到萬不得以才出面，他覺得蔡英文這招恐怕會越來越失靈。

此外，謝寒冰看完蔡英文民調也指出，即使蔡英文閃的很厲害，但蔡英文民調還是緩慢在下跌中，且蘇貞昌其實也是同步下跌的，且跌的更多，顯見民眾對蔡英文執政的失望感是逐漸在上升的，尤其疫情又可能再度爆發，他大膽預測，若蔡政府還是甚麼都不想管，只想靠台灣人民的自律來守疫情，那蔡英文民調將很可能跌至30%以下。

值得注意的是，對於新北市幼兒園群聚感染案例不斷增加，蔡英文總統今天表示，新北市幼兒園傳出疫情，大家都很緊張，所以更要高度戒備！她提出守護孩子的兩大重點，呼籲大家平時要落實防疫，不可抱著僥倖心態。