新北市幼兒園群聚感染案例不斷增加，蔡英文總統今天表示，新北市幼兒園傳出疫情，大家都很緊張，所以更要高度戒備！她提出守護孩子的兩大重點，呼籲大家平時要落實防疫，不可抱著僥倖心態。

對於近日國內疫情再度出現升溫跡象，蔡英文籲請民眾要高度戒備！她說，要守護孩子，重點有兩個：

第一，我們必須加速施打疫苗，疫苗會一直來，能接種的人，請記得去打。今天中午，日本政府第四度捐贈的6.4萬劑AZ疫苗 已經抵達，加上前面幾批AZ疫苗的抵達，從這周五（9／10）開始，我們將往下開放18歲到22歲的朋友預約接種AZ疫苗。已經接種第一劑、間隔滿十週的朋友，也將開放預約第二劑，「請不要錯過了」。

另外，直到這周六（9／11）為止，滿20歲、想打高端疫苗 的朋友，都可以直接到醫療院所接種，不必預約。正在封緘、檢驗中的BNT疫苗，也會在最短的時間配送、施打。無論打哪一種，都能提升集體防護力，台灣才會更安全。

第二，我們必須嚴格遵守防疫指引，才能阻斷疫情的傳播。最近幾起確診案例發生後，地方政府果斷停課，展開各項因應措施，中央都大力支持，也會持續協助。

她也請大家平時要落實防疫，不可抱著僥倖心態。如果擔心有接觸史，更是要做好自我健康管理，才能保護自己也保護他人。「家長和老師們都辛苦了，我們一起度過這次挑戰！」