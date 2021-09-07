大陸廣東《廣州日報》用戶端消息，廣州市疫情防控新聞發布會7日下午舉行，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌通報，9月6日0至24時，廣州市無新增境內感染病例報告。本次疫情，廣州全市累計報告2例無症狀本土感染者，均在潛伏期內由主動排查發現，並於廣州醫科大學附屬市八醫院集中隔離醫學觀察，目前情況穩定。

通報指出，經過廣東省市區三級疾控人員夜以繼日流行病學調查，該2例本土感染者與此前入境陽性病例楊某（在東海大廈隔離期間發現）的新冠病毒核酸序列高度同源，3名感染者屬同一傳播鏈。

截至7日11時，初步甄別在穗密接者102人，已全部落實集中隔離措施；已排查到在穗次密接者853人，全部落實健康管理措施，所有密接和次密接核酸檢測結果均為陰性。

陳斌表示：「專家研判，本次疫情涉及的密接和次密接人員均已有效管控，社區傳播風險較低。」

專家研判：本次疫情涉及的密接和次密接人員均已有效管控，本次疫情累計核酸採樣63.74萬人次，已出結果均為陰性。陳斌介紹，當前，已對本次疫情涉及的98個重點場所全部實施終末消毒，並落實「一場所一案例」，指定專人負責，實行清單管理。對涉及到的人員逐個摸底造冊，實施全覆蓋核酸檢測，確保各項防控措施落實到位。

截至7日11時，越秀區、白雲區、海珠區、天河區部分街道開展全員核酸篩查，同時其他相關區開展重點人群核酸排查，本次疫情累計核酸採樣63萬7392人次，已出結果均為陰性。