看到另一半和其他異性走得太近，大部分的人都會忍不住吃醋，但頂多和對方發幾句牢騷就沒事了，不過《搜狐命理專欄》近日分享，巨蟹座、雙魚座和獅子座的男性因為對另一半的佔有慾太強，只要一吃醋就很容易做出無理取鬧的行為，讓戀人感到頭痛不已。

1、巨蟹座

巨蟹男不擅長表達自己的情緒，所以都會用行動去證明自己的愛意，他們只要遇到真愛就會非常珍惜對方，對另一半非常溫柔體貼，不過他們同時也非常缺乏安全感，對自己很沒有自信，因此希望兩個人無時無刻都可以黏在一起，容易患得患失的巨蟹男還很容易吃醋，只要吃醋就會變得無理取鬧，這樣多疑的個性會讓另一半覺得心很累。

2、雙魚座

雙魚男在感情中只要擁有充足的安全感，就會對另一半很溫柔，和他們相處的每一刻都會感到十分幸福，他們相當重視和伴侶之間的感情，也因此佔有慾非常強，雙魚男一旦吃醋，整個人都會沉浸在危機感中，有時候還會無理取鬧，像是要求伴侶把異性的電話號碼刪掉，從此不再連絡，這樣不合理的要求對方當然很難配合。

3、獅子座

獅子男天生就很優秀，不管走到哪裡都散發出一股氣場，面對愛情的時候他們也會主動和其他異性保持距離，讓另一半感到非常踏實、有安全感，但是獅子男也很愛吃醋，不但無法接受自己的戀人和其他異性走得太近，有時候讓他們吃醋的事物還很莫名其妙，就連另一半穿的太少被路人盯著看，他們都會生氣，讓另一半摸不著頭緒。