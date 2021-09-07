中央推動全台中小學教室班班有冷氣政策，彰化縣213所國中小學校，工程進度兩極化，部分學校已竣工，少部分工程因缺工、缺料停擺，嚴重落後。（謝瓊雲攝）

行政院推動班班有冷氣，彰化縣213所中小學今年4月至8月間陸續完成電力系統改善工程發包，有學校完成度百分百、連冷氣都裝好準備申請用電，也有部分校群包商以缺工缺料為由進度停擺，連配電線都還沒開始拉，工程進度兩極化。

彰縣府教育處表示，中小學班班有冷氣計畫，分為電改工程、冷氣安裝，及校園智慧能源管理系統（EMS）等三大標案；後兩者均由教育處統一發包，電改工程則分為29個校群各自招標，均已陸續在8月完成發包，會催促要求各校，全力趕在年底前完工，以利校園進行通電測試，並在明年5月初夏如期開始吹送冷氣。

行政院推動全台中小學校園班班有冷氣政策，歷經停課、暑假等漫長的3個半月，新學年一開學，不少學生和家長就注意到有許多校園教室內已安裝好冷氣，紛紛充滿期待，熱烈討論關心何時能開始吹冷氣。

員林與大村區校群把握停課和暑假期間施工，進度超前達7、8成，員林國小和大村國中都已接近竣工，正向台電申請用電；但秀水鄉、溪湖鎮、芳苑鄉和芬園鄉等區校群，電改工程進度落後，有些僅裝好線槽，有些拆下舊冷氣和未拆封冷氣堆置等配線工人進場施工。

還有得標廠商以缺工、缺料為由工程停擺，有些學校連冷氣機都尚未到貨，逼得校長們一開學就忙著私下拜託行政團隊，做好輪流到校監工的準備，以利包商夜間施工。

教育處指出，彰化縣29校群共選擇採購7家冷氣機廠牌，全縣校園智慧能源EMS系統，則由遠傳電信得標統一建置各校校內機房；由於資訊系統建置，和冷氣室內、室外機安裝，均可與電改工程同步進行，年底前應可陸續完工。

教育處強調，待工程完成驗收並訂定使用規範，明年初完成通電測試、，確認功能運作一切正常，即算完成履約，可正式全面運轉。中央初步規定暑假以外夏季期間，每天上課最多吹8小時，費用採一般性補助款撥款，若在規範時段以外使用，就需各校自行負擔電費。