各縣市蚵農在雲林縣台西鄉，要求政府管制進口蚵苗、蚵肉。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

漁業署、海巡署等相關單位因應進口蚵苗、蚵肉衝擊台灣牡蠣產業，7日在雲林縣台西鄉舉行座談會，蚵農強調進口蚵苗將影響台灣牡蠣生態及蚵苗產業；進口蚵肉混充台灣蚵肉，則讓台灣蚵農等不到盤商收購，希望政府加強進口管制與檢測，以及要求標示產地、嚴查走私。

漁業署、國貿局、關務署、食藥署、海巡署、水試所、嘉義大學等相關單位以及專家學者，7日與來自彰化、雲林、嘉義、台南等地的蚵農對話，蚵農們齊聲大喊「反對蚵苗進口，救救台灣牡蠣產業」、「反對進口混充本土牡蠣」表達心聲。

雲林蚵農丁宗德指出，近年來進口蚵苗、蚵肉對台灣養蚵產業的衝擊很大，辛苦養了1年的本土牡蠣，因價格拚不過外來牡蠣而滯銷，心血都「烏有去」。嘉義蚵農蔡宜珊說，希望政府能夠把關進口的數量，做好檢疫查驗工作。

雲林蚵農丁健家表示，近年來養蚵棲地的消退、破壞，外傘頂洲的消失，沙洲往海岸線後退，讓蚵農找不到可以養蚵的地方，政府要重視牡蠣產業的永續發展，否則養蚵棲地消失，就沒有養蚵人家，整個產業也將崩解。

根據關務署的報告，全台1年進口冷藏的蚵肉有1100餘公噸，冷凍蚵肉為800多公噸，總共2000公噸的進口量相當可觀。蚵農建議能減少進口量，保護本土養蚵產業。

食安署說明，蚵農與消費者擔心的進口蚵肉混充台灣蚵肉，除了邊境會嚴加審查，也會要求縣市衛生局進行後端消費市場的抽查。蚵農則希望政府相關單位要做好蚵肉產地標示，讓消費者能夠分辨台灣與非台灣的蚵肉。