副市長羅達生和勞檢人員至軍備局工地突擊勞檢，對勞安缺失開出罰單。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

高市勞工局緊盯勞檢工安政策，7日上午由副市長羅達生親自率隊前往燕巢區和仁武區進行大型工程稽查，結果發現鐵道局所屬的「廠房土建工程」和軍備局的「考潭營區新建工程」，有包括吊料口未設護欄等9項缺失，除勒令停工改善外，並依職業安全衛生法各開出可罰3萬至30萬罰單。

高雄市陸續推動和發、仁武及橋頭科學園區等重大建設，由於建案與廠房新建工程作業日益活絡，易增添勞工作業風險，副市長羅達生7日上午親自率隊前往鐵道局所屬的燕巢「鐵道技術研究暨驗證中心設備廠房土建工程」以及軍備局位於仁武區的「考潭營區新建工程」工地，執行工地安全突擊檢查。

羅達生和勞工局人員在2處工地進行勞檢後，發現2處地點在高處作業、施工架、感電等高風險作業措施，應著重於「墜落、倒塌、感電危害預防」等項目，出現應注意卻未注意等9項缺失，其中2項包括吊料口及開口部分未設護欄，營造作業戶外電路未設漏電斷路器等，作業勞工恐發生墜落、感電危險之虞，當場勒令停工改善，並依違反職業安全衛生法各開出可罰3萬至30萬罰單。

勞工局局長周登春指出，今年至8月底為止，勞工局共計實施營造工地檢查5206場次，其中立即危及勞工安全的重大缺失，已勒令停工有88件，罰鍰處分359件，其中高度2公尺以上作業勞工未使用安全帶，以及未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備為主要缺失項目，勞檢處將持續加強勞動監督檢查，以防工安意外發生。