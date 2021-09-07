今1架共機侵擾我西南空域 18:242021/09/07 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8遠干機。空軍提供 空軍發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 911事件20周年前 美將重啟恐攻主嫌世紀審判 柯狂挖角藍營 惹怨綠色連線 #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不只板橋幼兒園 中和某國小1學童疑感染 全校停課3天 07:492021/09/07 生活 《科技》三星力拱2旗艦摺疊 拚年底高階滲透率3成 15:592021/09/07 財經 疫情連環爆 觀光股垂淚 指數跌1％ 11:462021/09/07 財經 iPhone 13將登場 舊機價格下殺20％ 各型號保值度懶人包 18:002021/09/07 科技 不畏病魔結連理 林明溱夫婦證婚 04:102021/09/07 地方新聞 印太機場城市防疫論壇 鄭文燦分享桃園防疫經驗 17:322021/09/07 政治 遠見CSR 幸福企業楷模獎肯定 巨城Big共好三策略 04:102021/09/07 產業特刊 新北抽驗中秋應景食品 家樂福販售筊白筍農藥超標下架 12:292021/09/07 生活 三星摺疊雙新機開放優先取貨 星粉現場棚拍大片秀新機 17:432021/09/07 生活 疫情重創航空業 除了菲航 還有未爆彈 04:102021/09/07 財經要聞 二級警戒 延長至9／20 BNT疫苗 秋節後周周來 04:102021/09/07 財經要聞 政治熱門新聞 兩岸若爆發衝突 願上戰場最新民調驚呆了 - 政治 機師破口連環爆 范雲臉書竟「發這文」 網怒洗版：何時下台謝罪 - 政治 傳2022高金素梅對決陳其邁？知情人士曝內幕 - 政治 看完蔡英文民調 名嘴斷言：她這招將失靈 - 政治 2022代表藍營選高雄？ 高金素梅辦公室回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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