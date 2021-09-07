蔡明仁推出新歌〈鋼鐵愛情故事〉。(一切好音樂工作室提供)

蔡明仁今28歲生日。(一切好音樂工作室提供)

蔡明仁〈鋼鐵愛情故事〉MV上架5天突破26萬點閱，今（7日）是他28歲生日，唱片公司為他送上「鋼鐵人」金屬公仔，讓他開心不已，他笑說：「雖然很愛鋼鐵人系列，但公仔一直都買不起，所以只能用看電影來表示我對鋼鐵人的熱愛！」

他在一個月內跑了超過50個通告，前陣子因為跑通告時太匆忙，情急之下竟丟了錢包，除了裡面的5000塊錢放水流，所有提款卡、證件都不見，無奈的他只能跑了各個辦事處補辦證件，還跟同事借了幾千塊應急，他苦笑說：「因為沒有卡沒有錢吃飯，頓時感覺自己很悲情。」在生日許願時特別許下：「希望一切否極泰來，然後不要再丟錢包！」

蔡明仁自大馬來台發展，已經５年都沒過生日，昨晚讓公司同事為他慶生，讓他頓時紅眼眶，他笑說：「真的太久沒有過生日，都忘了切蛋糕的感覺！」

而因為擔任蔡明仁記者會嘉賓而成為好友的金曲最佳新人？te壞特昨晚也隔空送上祝福，還托同事送了他一瓶白酒，希望他好歌能長長久久；兩人接下來在下週9／15KKBOX 所舉辦的潮流新聲線上演唱會？te壞特專場上再聚首，屆時蔡明仁將擔任？te壞特專場嘉賓，兩人近期也積極討論歌單，蔡明仁開心笑說：「謝謝？te壞特給我機會上台唱歌，是最好的生日禮物！」