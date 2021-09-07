校園接連傳出疫情，許多學校臨時通知學生及家長停課，造成困擾。教育部表示，目前維持1班有1位師生確診該班停課、1校有2位以上師生確診則該校停課，但地方政府得視疫情狀況，讓學校進行預防性停課。

對於學校不斷爆出疫情，教育部提醒師生自我留意並互相關懷，如出現發燒、咳嗽等疑似症狀，應在家休息避免到校上課(班)，並盡速就醫，禁止搭乘大眾運輸工具。在校期間應落實量測體溫、勤洗手，且除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩，學校及幼兒園應加強學習場域及相關設施設備清消。

有關校園因疫情停課標準，目前仍依教育部「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課標準」進行，1班有1位師生列為確定病例，該班停課；1校有2位以上師生列為確定病例，該校停課。

教育部說， 學校師生出現確診個案時，應依疫情指揮中心及衛生機關疫情調查結果，決定是否停課，並即時進行全校（園）清潔消毒，包括各教學區域之窗簾、圍簾等均應拆卸清洗，同時針對該確診者曾接觸過的空間，加強清潔消毒，經衛生主管機關同意後方可重新上課。

教育部進一步指出， 地方政府得依各地區疫情狀況及其需要，請各校加強相關防疫措施；地方政府亦得視需要訂定預防性停課相關規定。教育部將持續與衛生單位保持密切聯繫，持續追蹤師生健康情形。

教育部說，幼兒園若有出現疑似感染風險者，得採取預防性停課，並應通報主管機關備查。各教育主管機關得視疫情需要訂定預防性停課措施。例如，園內若有幼兒或其家長經衛生單位匡列為居家隔離者，幼兒園得報地方政府或依主管機關規定啟動預防性停課數天。