有些情侶因個性相似而在一起，有的則是因性格互補而交往，但想找到與自己契合的對象，其實並不容易，往往都要嘗試過不同的人後，才會找到適合自己的對象。日本網站「愛カツ」近日以星座分析，列出前5個性格相配、牽絆最深的情侶星座組合，無論遇到什麼困難，他們都不會放棄這段感情。

第5名 金牛女＆處女男

處女男具有整潔感，做事甚至有些潔癖，與稍微有些神經質的金牛女，有著很深的牽絆，處女男甚至非常能理解固執的金牛女，兩人可說是天作之合，願意花費心力相互配合，處女男會打理金牛女在乎的生活細節，共度和平的生活，雙方牽絆非常強烈。

第4名 雙子女＆水瓶男

雙子女和水瓶男都屬於擅長溝通的星座，他們對任何事皆充滿好奇，因此能夠給彼此生活帶來刺激感，再者，他們的性格非常爽朗，就算起了爭執，他們也不會記恨，溝通完就能將爭吵的不愉快拋在腦後，即使被挖苦了，也會笑著帶過。

第3名 天蠍女＆雙魚男

雙魚男有著強烈的佔有欲，而天蠍女則是用情很深，兩者感情觀剛好相符，他們相處起來可說是一拍即合，且雙魚男直覺非常強，就算對方沒多說話，一個態度或一個眼神，雙魚男很快就能做出反應，對於沉默寡言的天蠍女來說，與雙魚男相處，讓她們感到非常自在。

第2名 處女女＆魔羯男

處女女和魔羯男都屬於腳踏實地的類型，他們很注重社會常規，工作態度認真，不會想走捷徑，因此時間久了，他們在平凡的生活裡，漸漸堆積起相互的羈絆，也都會及早為將來做打算，過著充實又穩定的生活，使他們的感情越來越穩固。

第1名 巨蟹女＆天蠍男

巨蟹女擁有母愛，會想照顧身邊的任何人，在愛情裡投注許多心力，而天蠍男用情很深，一旦被細心照料，他們也會想辦法回報這份深情，由於他們做事都較謹慎，因此一開始談戀愛時，進展會非常緩慢，不過一旦交往後，彼此的關係就會堅不可摧。