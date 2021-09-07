幼兒園是否裝設監視器已成為家長挑選幼兒園重要依據。市議員林德宇等7日在市議會質詢中說，中市公立幼兒園有在室內空間裝設監視器僅佔16.26％，市府應速提升公立幼兒園室內裝設率，將是否裝設監視器資訊公開揭露讓家長安心。市長盧秀燕強調，市府會繼續努力提升裝設監視器比例。

林德宇指出，過去幼托場所不時傳出不當管教事件，讓家長很擔心，若園所有裝設監視器的話則多少會令家長安心一點。現行法規強制托嬰中心要裝設監視器，幼兒園則沒有強制；中市目前托嬰中心及幼兒園監視器裝設裝況為何？

社會局長彭懷真說，台中每一間托嬰中心都有裝設監視器，這也是社會局稽查重點。教育局長楊振昇說，目前公立幼兒園有97.97％裝設，準公共幼兒園72.55％、非營利幼兒園82.61％、私立幼兒園則是全數裝設，平均起來台中市幼兒園裝設監視器的比例達到93.38％。

林德宇表示，幼兒園裝設監視器區域可分為教室、餐廳、寢室等室內活動空間，與走廊、戶外遊戲空間等室外活動空間，以及其他行政空間等三種；教育局所說裝設監視器比例，是只要在任一空間裝設就算，但最能發揮功效也最能讓家長安心，是裝設在室內活動空間的監視器。

楊振昇指出，教育局終極目標是讓所有幼兒園都裝設，但目前法規沒有強制規定，教育局採用鼓勵方式推動陽光認證幼兒園制度，符合標準的幼兒園就可獲得認證標章，並公布在幼兒園系統上供民眾參閱。

盧秀燕強調，市府會繼續努力提升裝設監視器比例，她認同林德宇的建議監視器不是有裝就好，它們的數量、品質、位置等也很重要；她允諾這些資訊市府會繼續努力做揭露與優化，提供消費者更多的參考。