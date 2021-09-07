近期北京證券交易所（北交所）正式成立，定位服務創新型中小企業，引發大陸資本市場對於「專精特新」小巨人企業的無限想像。7日，大陸工信部中小企業局局長梁志峰就表示，工信部正在研究制定創新型中小企業評價和培育辦法，力爭到2025年，培育出1萬家「專精特新」小巨人企業以及1000家製造業單項冠軍。

大陸國務院新聞辦7日舉行支持中小微企業發展的新聞發布會，梁志峰在會上表示，「專精特新」這個詞最近特別火，受到了社會各界的高度關注，也極大地鼓舞了中小企業走「專精特新」發展道路的信心和決心。

根據澎湃新聞報導，梁志峰表示，工信部支援中小企業創新發展，目前已經培育了三批4762家「專精特新」小巨人企業，帶動各地培育省級「專精特新」中小企業4萬多家，入庫培育的企業11萬多家。

梁志峰表示，「專精特新」小巨人企業長期深耕細分領域，專業化程度高、創新能力強，從事細分市場十年以上的企業超過74％，主營業務收入占比在97％以上，平均研發經費占營收比重超過7％，平均擁有有效專利超過50項。

他還表示，下一步，工信部將加大培育和支持力度，一方面著力培育「專精特新」小巨人企業，同時工信部正在研究制定創新型中小企業評價和培育辦法，力爭到2025年，通過中小企業雙創帶動孵化100萬家創新型中小企業，培育10萬家省級「專精特新」中小企業，1萬家「專精特新」小巨人企業，1000家製造業單項冠軍，引導中小企業走「專精特新」發展之路，不斷做優、做強，催生一批掌握獨門絕技的補短板、鍛長板的單項冠軍或者配套專家企業。

在促進企業創新方面，透過中小企業發展專項資金分三批支持1000餘家國家級「專精特新」小巨人企業加強核心技術攻關，加快技術成果產業化運用，提升技術創新能力。

在提升產業鏈協同性方面，梁志峰表示，工信部支持龍頭企業與中小企業深化合作，建立協同創新的產業生態，促進更多「專精特新」中小企業、小巨人企業更好地融入產業鏈、價值鏈和創新鏈。