緬甸局勢升溫，由反對軍事統治人士組成的影子政府今天呼籲起義反抗軍政府，並制定包含武裝民兵和少數民族部隊行動的戰略，同時敦促軍方任命的人員下台。

緬甸軍方於2月1日推翻民選的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府，掀起民主支持者抗議浪潮，維安部隊試圖平息示威、鎮壓異議人士，造成數以百計的人身亡。

一些反對軍事統治的人士在人民防衛部隊（People's Defence Force）旗幟下組成武裝組織，並與長期視緬甸軍方為敵的少數民族民兵結盟。

遭到罷黜的翁山蘇姬所屬政黨議員和流亡人士等組成影子政府 「全國團結政府 」（National Unity Government），由代理總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）在演講中發布緊急狀態。

全國團結政府宣布發動「防衛戰」，杜瓦拉希拉呼籲「在全國各地起義反抗由敏昂萊（Min Aung Hlaing）所領導軍事恐怖份子的統治」。

杜瓦拉希拉在演講中表示，軍方任命的行政人員應「立即離開崗位」，並疾呼維安部隊成員加入他們的行列，也號召邊境地區的少數民族軍隊攻打緬甸軍方。

緬甸軍政府領導人敏昂萊在上個月新成立的臨時政府擔任總理，並承諾在2023年舉行新選舉；軍政府也將全國團結政府和人民防衛部隊定調為恐怖組織。

此外，東南亞國家協會（ASEAN）特使艾瑞萬（Erywan Yusof）在日本共同社訪問中表示，緬甸軍政府已同意停火至年底的要求，以確保人道援助分配不受阻礙。

針對停火說和全國團結政府發言，緬甸軍政府發言人皆未回覆路透社的置評請求。