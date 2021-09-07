中天綜合台《同學來了》8日晚播出最新1集，邀來張立東、Albee（范乙霏）、安格斯、安妮等藝人，分享自身感情觀以及如何解讀「出軌」這件事。節目一開場主持人便提到每個人對於精神出軌和肉體出軌的道德標準大不同，根據研究顯示女性較不能接受精神出軌，男性則對於肉體出軌的接受度較低。聽完分析後阿Ken打趣比喻：「就像依依也一天到晚說喜歡我！納豆也完全OK！」納豆則趕緊表示立場：「我可以接受欣賞別人那種！但你的喜歡不是那種喜歡吧？」

有「撩妹之王」稱號的男星張立東，靠著幽默直爽的個性，在演藝圈有著好人緣，談起感情他害羞透露其實相當保守，過去曾對女友的交友狀況進行嚴格控管，訂下1天不能和異性友人說超過10句話、晚上9點後不能和異性聊天的規定，讓納豆忍不住反問：「那你的另一半可以這樣要求你嗎？」張立東則回自己不受這個限制，因為他的長相很安全，也非常清楚自己的行為，立刻便遭眾人狠批「超級雙標」，連Albee也站出來反駁：「但你以前有女友時也會找我出去吃飯啊！」

聊到「被劈腿」的經驗，張立東坦言曾有段刻苦銘心的愛情，和對方的相遇過程宛如命中注定，2人的緣分從在寵物店選中同隻狗開始，第1眼就留下深刻印象，最終靠著幽默個性成功收服對方，笑稱當時的情況就是「和狗一起被帶回家了」。但熱戀1年多後，關係開始轉淡，某次還意外目睹對方和陌生男子約會，突如其來的打擊讓他超崩潰，「小孩（狗）是無辜的，至少讓牠能選擇要跟誰」。正當眾人疑惑該怎麼讓狗選時，張立東竟創意十足地說「抓周」，以最公平的方式和平結束這段感情，但到最後一刻，連狗都不選他。節目今晚9點播出。