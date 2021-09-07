北市幼兒園廚工與雇主簽訂的勞動契約中，工作項目包含烹煮幼兒園點心及午餐、餐具清洗、廚房環境清潔及「其他交辦事項」，有廚工抱怨，其他事項定義不清，導致工作從挖水溝、除草到清洗全校的電扇都要做，北市議員吳世正要求教育局訂定合理的工作範圍。教育局表示，簽訂契約時務必依勞動基準法相關規定，違法則議處。

吳世正表示，他近日陸續接到契約進用的廚工陳情，希望能建立廚工獎懲辦法，並將工作內容明確化，廚工抱怨工作項目包含烹煮幼兒園上下午點心及午餐，餐具清洗及廚房環境清潔維護，及其他交辦事項，但「其他交辦事項」定義不清，導致廚工的工作內容包山包海。

廚工痛批，從挖水溝、搬課桌椅、除草到洗冷氣都是會被交辦的工作，甚至還有學校要求廚工清洗全校100多台電扇，廚工得爬高清洗，萬一不慎從高處摔落受傷，又不像工友一樣能領到住院慰問金，但若是不接受交辦的工作，又可能被評為不接受主管指揮監督。

吳世正要求，教育局應邀請廚工代表、雇主（學校及幼兒園）及勞動局共同研議訂定合理的工作內容規範；另外為鼓勵廚工進修及淘汰不適任廚工，也請教育局訂定公幼廚工獎懲辦法。

教育局回應，北市公立幼兒園廚工是依據《公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法》以契約進用，也明訂相關獎懲規定，進用時雇主（學校或幼兒園）與勞工皆有簽訂勞動契約，契約內有明訂工作內容。

教育局強調，將加強宣導學校或幼兒園與勞工簽訂契約時務必依《勞動基準法》相關規定辦理，有遇有獎懲事項依契進辦法辦理，若學校或幼兒園確有違反《勞基法》規定，將由相關權管單位議處。