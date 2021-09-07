《咒》超恐怖前導預告無預警遭臉書下架。（牽猴子提供）

台灣恐怖鉅片《咒》於中元節發佈首支前導預告震撼各界，直到鬼門關大家恐懼陰影仍未消散，各大網路平台瘋狂轉傳預告，觀看次數已飆近百萬。火紅程度更引全球注目，不僅吸引韓國、泰國、香港、歐洲等超過30個發行商主動出價洽談版權，特別的是，前導預告竟無預警被臉書下架，為這支恐怖的影片更添神秘色彩。

該片是導演柯孟融籌劃5年推出的最新力作，蔡亘晏、高英軒、林敬倫、阿Q、黃歆庭聯合驚嚇演出，前導預告引起熱烈迴響，驚嚇程度與吸睛度雙雙破表，特別是預告的最後10秒畫面嚇噴一堆網友，「漏尿、噴屎、摔手機、滾下床」各種生理反應通通被逼出來，讓柯孟融大呼：「真的好猛！」首支前導預告發佈至今，已累積近百萬觀看次數，網友看完都給予極高評價、紛紛敲碗期待上映，導演柯孟融也親回自己正在趕後製進度，並直呼：「壓力大到快要升天！」

電影啟發自高雄真實事件，赤裸揭露台灣民間最詭譎、被避談的宗教，太多離奇行徑引發網友熱議。最毛的是，這支預告上週無預警消失在臉書粉絲專頁4天，官方找不到任何原因，也沒有收到任何檢舉通知，讓人不禁懷疑是不是預告中有太多驚悚畫面，嚇得臉書急將影片下架。導演柯孟融挑戰台灣首部邪教電影，創新題材獲得第43屆優良電影劇本的入圍肯定，柯孟融期待地說：「希望觀眾能夠喜歡這部電影，如果能被嚇到，甚至能被感動，那一切的辛苦都值得了。」

《咒》劇情描述若男和朋友組成影像團隊，6年前闖入邪教儀式中的禁地，觸怒了沈睡的邪靈，所有人接二連三離奇死於非命。片中使用大量互動橋段，讓觀眾身歷其境，跟著主角若男重回禁地找出詛咒的秘密。該片預計在2021冬天上映。