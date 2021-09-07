被動元件大廠國巨（2327）7日公布8月營收，在訂單穩健之下，8月營收以98.05億元登35個月新高紀錄，月增0.4％、年增34.4％，累計今年前八月營收達710.44億元，較去年同期大幅成長88％。
雖然因台幣匯差及供應鏈受IC零組件缺貨影響，公司的8月營收仍維持正向動能，整體的需求穩健。
國巨表示，由於全球疫情延燒未止且不確定性高，IC零組件短缺難免造成如車用客戶端出貨遞延，然國巨整體訂單動能持續正向，並盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，審慎樂觀應對業績及營運展望。
被動元件大廠國巨（2327）7日公布8月營收，在訂單穩健之下，8月營收以98.05億元登35個月新高紀錄，月增0.4％、年增34.4％，累計今年前八月營收達710.44億元，較去年同期大幅成長88％。
雖然因台幣匯差及供應鏈受IC零組件缺貨影響，公司的8月營收仍維持正向動能，整體的需求穩健。
國巨表示，由於全球疫情延燒未止且不確定性高，IC零組件短缺難免造成如車用客戶端出貨遞延，然國巨整體訂單動能持續正向，並盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，審慎樂觀應對業績及營運展望。
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