知名女性畫家梁丹丰，於9月6日下午6點44分辭世，她曾於銘傳大學任教數十年，離去的消息也由學生於校友會臉書上公布哀悼。

梁丹丰的父親梁鼎銘亦是知名畫家，但在她13歲時便把一張紙、一隻筆、一片菜葉丟給她，完全不指導，她曾表示事後回想，能體會父親教育她不依賴，凡事靠自己的用心。她是台灣遠征極地的女性畫家第一人，年少時經歷戰亂來台，見證戰爭殘酷也看到受難者悲苦，她也希望以自己的畫筆激勵人心。

梁丹丰勤於作畫，國內外展覽逾300次，多為旅行記錄之畫筆屐痕，廣受矚目與好評，作品收藏於柏林東方博物館、維也納應用美術博物館、維也納亞伯仃娜美術館、約旦觀光古蹟部、土耳其文化部、荷蘭海牙Bemeente YK、瑞士日內瓦Indosuez銀行、德國Rade博物館、美國聖若望大學等機構。

梁丹丰在台灣創作多年，亦行旅記錄了許多台灣風情，2014年她更捐出畢生作品給國家圖書館，創下台灣文化史紀錄，她曾表示自己經歷戰亂而學會知足，希望以自己的創作，鼓勵更多年輕人。

梁丹丰的一些學生們在聞訊後，紛紛追思「梁老師溫暖的叮囑和微笑，在我們徬徨的求學生涯中點亮一盞星光」也有學生回憶有次在教師和老師打招呼，「梁老師還送了一包他自己的炒飯塞在我手裡給我吃！」可見她對學生的照顧與用心，優雅風範，仍存於學子心中。