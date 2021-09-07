大陸國家外匯管理局7日發布資料顯示，截至2021年8月末，外匯儲備規模為3兆2321億美元，較7月末下降38億美元，降幅為0.12％。

對於外儲規模下滑的原因，大陸國家外匯管理局副局長王春英表示，外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯儲備規模下降。

民生銀行首席研究員溫彬表示，真實貿易和跨境資本流動對外匯儲備規模形成貢獻。他指出，在全球經濟持續復甦帶動下，今年大陸出口保持了較快增長，8月，歐元區等主要經濟體製造業PMI指數維持了較高的景氣度，對大陸出口形成支撐。同時，人民幣資產具有較大吸引力，證券投資呈現淨流入態勢。這些因素都對大陸外匯儲備規模保持穩定形成了支撐。

展望未來，王春英指出，當前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，外部環境錯綜複雜，國際金融市場波動性較大。但大陸持續鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，經濟保持穩定恢復態勢，發展品質繼續提升，有利於外匯儲備規模保持總體穩定。